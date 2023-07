Nella notte ad Afragola i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Venezia Giulia per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano sparato diversi colpi.

Giunti sul posto i militari hanno trovato e sequestrato 12 bossoli calibro 9. Sono stati rilevati inoltre 12 fori sulla serranda di una pizzeria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.