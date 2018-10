Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Napoli per visitare la città e per acquistare droga. Due donne sono state sorprese dalla polizia con 62 grammi di hashish. Sono stati gli agenti del Commissariato di Cervinara a denunciare una 19enne di Avellino e una 29enne di Benevento, entrambe residenti a Cervinara, perché responsabili di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza psicotrope. I poliziotti, a conclusione di una mirata attività investigativa erano riusciti ad accertare che le due giovani pusher, spesso in gita a Napoli, sarebbero rientrate, nella serata di ieri a bordo di un treno proveniente dalla città partenopea. Appostatisi in prossimità della stazione, hanno atteso il loro arrivo per bloccarle.