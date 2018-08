Martedì 21 Agosto 2018, 15:26

Spacciatore a 18 anni. I carabinieri della stazione di Avellino lo hanno arrestato nel pieno centro della città. In manette è finito a un ragazzo di Montoro, sorpreso a cedere dosi di hashish ad altri giovani. I militari hanno agito in borghese.Il 18enne è stato trovato con 20 grammi di hashish, già suddivisa in dosi. Analoga sostanza stupefacente, appena acquistata, è stata rinvenuta in possesso di un 20enne di Serino e di un 17enne di Altavilla Irpina, quest’ultimo già pronto a confezionare uno spinello. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire a casa del giovane pusher un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro insieme al denaro provento dell’illecita attività di spaccio.Il 18enne è finito ai domiciliari.