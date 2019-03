Lunedì 25 Marzo 2019, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga e coltello in auto, un ventenne di Gesualdo è stato beccato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. L’inspiegabile nervosismo manifestato dal giovane quando è stato fermato, ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento nel veicolo. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un coltello a scatto e alcuni grammi di hashish. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di porto abusivo di arma, per il ventenne è scattata la segnalazione alla prefettura.