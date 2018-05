Martedì 15 Maggio 2018, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 16:03

Si chiama "YouPol", è l'app per smartphone presentata questa mattina alla Questura di Avellino. E' utile per denunciare fenomeni di bullismo e spaccio di droga nella scuola, e non solo. Si potrà farlo anche in forma anonima. Il progetto è stato fortemente voluto dal questore Luigi Botte, di concerto con il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Rosa Grano. L'app servirà per creare un rapporto di collaborazione tra ragazzi e polizia. Alla presentazione hanno partecipato gli studenti dell'istituto "Amabile" di Avellino, ai quali il capo della Sezione Volanti, Elio Iannuzzi, impegnato direttamente nell'attività di prevenzione e repressione, ha illustrato il funzionamento dell'applicazione.