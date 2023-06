In Irpinia, a scuola di educazione ambientale. L'iniziativa è firmata WEEC Itaia, la sezione italiana della rete mondiale di educazione ambientale, che ha scelto la provincia di Avellino per sperimentare una innovativa formula itinerante, rivolta a insegnanti, educatori, amministratori e tecnici.

Quattro i comuni coinvolti: Monteforte Irpino, Volturara Irpina, Vallesaccarda e Zungoli, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per sostenere le attività formative all’insegna del tema "Territorio, salute, qualità della vita".

La Rete WEEC, nata nel 2003 con il primo congresso mondiale in Portogallo, opera nella promozione dell’educazione ambientale, a livello nazionale e internazionale, non solo nelle fasce più giovani della popolazione, ma coinvolgendo anche insegnanti, educatori, guide ambientali e accademici.

Il percorso formativo itinerante si sviluppa da mercoledì 19 a sabato 22 luglio.

La prima tappa è Monteforte Irpino, il secondo giorno si passa a Volturara Irpina, il terzo giorno sarà la volta di Vallesaccarda, con una visita anche a Trevico e un omaggio al regista Ettore Scola.

Conclusione a Zungoli.

In ogni comune saranno scoperte le risorse socioculturali e ambientali locali e le peculiarità del luogo.

Il programma prevede passeggiate, sport all’aria aperta, laboratori e degustazioni di prodotti locali e si toccheranno temi legati al benessere in relazione all’ambiente, alla salute ed alla qualità della vita. Sarà predisposta contestualmente anche una piattaforma e-learning, che mette in relazione i percorsi proposti e diventa un ambiente digitale comune di interscambio di materiali, informazioni e buone pratiche.

Grazie a un finanziamento dalla Regione Campania i quattro Comuni metteranno a disposizione alcune borse di studio che copriranno interamente i costi per fermarsi nel nostro territorio per tutta la durata della scuola e usufruire anche delle strutture ricettive locali: in occasione della conferenza stampa sarà presentato il bando per fare richiesta delle borse, con priorità per i giovani e le persone residenti sul territorio interessato.

Collaborano alla scuola itinerante con relatori ed esperti di settore, tra gli altri, l’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, l’Università Parthenope di Napoli, l’Università “Kore” di Enna.

Il progetto vede inoltre il coinvolgimento di numerosi attori del settore privato e pubblico presenti sul territorio e in ambito nazionale: oltre al mondo della scuola, gli attori sociali che lavorano sul territorio in campo ambientale e educativo, i Comuni di Monteforte Irpino, Vallesaccarda, Volturara Irpina e Zungoli, e varie realtà istituzionali: Regione Campania, Provincia di Avellino, Parco Regionale del Partenio, Parco Regionale dei Monti Picentini.