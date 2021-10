Elezioni a Sperone, Adolfo Alaia sindaco dopo 20 anni

La lista “Orologio” si conferma alla guida del comune di Sperone. La civica facente capo alla famiglia Alaia, conquista un nuovo successo che fa salire a quota settanta gli anni ininterrotti di governo alla guida del paese.

A raccogliere l’eredità del sindaco uscente Marco Santo Alaia c’è suo zio Adolfo, già primo cittadino di piazza Luigi Lauro dal 1975 al 2001. Per lui, a giudicare dall’acclamazione tributata dall’elettorato, si tratta di un ritorno con il vento poppa.

«Ringraziamo vivamente i cittadini di Sperone per averci rinnovato la fiducia. Consapevoli che abbiamo amministrato molto bene anche in quest’ultimo quinquennio, faremo di tutto per non deludere le aspettative anche in questo nuovo mandato che prende il via ufficialmente in questo momento». Tra le priorità di Adolfo Alaia c’è la questione dell’Unione del Baianese.