Venerdì 28 Settembre 2018, 11:57

Truffa sugli ecoincentivi per le abitazioni scoperta ad Ariano Irpino dalla Guardia di finanza. Una persona è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato. La casa è stata sottoposta a sequestro. Il contribuente aveva dichiarato di aver eseguito lavori di riqualificazione energetica dell'immobile per 270mila euro. Importo considerato troppo elevato in considerazione dell'ubicazione della casa e delle sue dimensioni. Di qui, i sospetti che si sono rivelati fondati. L'uomo ha già intascato 90mila euro.