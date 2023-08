Ferragosto al «Borgo delle favole... d'Oriente» a Quaglietta con musical e danza del ventre

Un Ferragosto speciale al Borgo Medievale di Quaglietta a Calabritto, Avellino, con il nuovo evento dell’estate targato «Ma dove vivono i cartoni?». «Il Borgo delle favole d’Oriente», infatti, al via il 5 agosto e che si protrarrà (tutti i giorni dalle 17 alle 22) fino al 15 agosto con la grande chiusura del Ferragosto, con la sua nuova veste ispirata al Levante, è già un gran successo. Boom di presenze per l’inaugurazione, lo scorso week end, con la partecipazione di tante famiglie provenienti dalla Campania e da altre parti del Sud Italia.

La kermesse, che giunge alla sua IV edizione ed è promossa e realizzata da «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele, con la partecipazione della Pro Loco Acquae Electae e con il patrocinio del Comune di Calabritto, segue la scia dei progetti di family experience e della promozione del turismo di prossimità.

Un incanto di fantasia ed arte che in questi giorni sta colorando le stradine antiche del borgo, con personaggi come Alladin, Jasmine, il Genio della Lampada e non solo! Ma anche dei personaggi delle favole classiche più amati da grandi e piccini. La formula del teatro itinerante, per tutto il borgo fino al meraviglioso Castello normanno in cima, arricchito da performance, attività artistiche e spettacoli, attira sempre di più le famiglie intere che si divertono con i loro piccoli e, con loro, ritornano bambini.

Da spettatori a protagonisti, gli spettatori seguono con curiosità e spirito di avventura le peripezie del giovane Alladin conquistare la bella principessa Jasmine, figlia del Sultano. Il Borgo, infatti, rievocherà le atmosfere della città di Agrabah, proprio quella in cui si svolge la storia di Alladin, con le stradine piene di persone, odori e atmosfere orientali. Durante l’incantato e avventuroso percorso fino in cima dove si erge il meraviglioso Castello, i partecipanti incontreranno personaggi, storie e attività da sogno.

Grande novità di quest’anno, che già ha raccolto il consenso di centinaia di visitatori che si stanno divertendo un mondo, è il fantastico Mercato Orientale, un vero e proprio bazar in cui perdersi. Entrando qui attraverso la porta d’Oriente si trovano e acquistano incensi, lampade e tappeti oltre che oggetti antichi e tipici del Medioriente. Inoltre, ci si imbatte nei protagonisti dello show come Alladin, il Genio, Jasmine e i loro avversari che cercheranno di mettere loro il bastone tra le ruote. In un’atmosfera orientale non possono mancare le lezioni di «Danza del ventre», novità assoluta di quest’anno. Grandi e piccini, infatti, si stanno divertendo a imparare a ballare con ballerini esperti in questa straordinaria e suggestiva disciplina.

Non solo Oriente nel percorso interattivo. Si potranno incontrare, infatti, personaggi come la Principessa Aurora, Trilly e tante allettanti sorprese. Non mancheranno spettacoli dal vivo e musical come “In fondo al mar”, lo show ispirato alla Sirenetta di Disney che proprio in questo periodo è nelle sale cinematografiche, che rievoca straordinarie storie marine. Infine, si potrà assistere al Musical ispirato ad Alladin, cantato e ballato dal vivo, con un mix di canzoni ispirate al film che coinvolgerà i partecipanti in un momento di grande pregio artistico.