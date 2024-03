Fiera campionaria verso il via, Ciarcia: «Promuoviamo le eccellenze»

È scattato il conto alla rovescia in vista del taglio del nastro della 45esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

Dal 24 al 28 aprile si svolgerà l'attesa, e ormai storica, kermesse che mette in moto l'economia non solo locale ma di una vasta fetta di quel comprensorio a ridosso tra Irpinia e Sannio. Da qualche giorno la macchina organizzativa della Pro Loco, presieduta da Emanuela Ciarcia, è al lavoro per mettere a punto gli ultimi decisivi tasselli dell'evento che attira nel borgo del Medio Calore migliaia di visitatori.

L'appuntamento primaverile è senza dubbio di quelli ghiotti per la filiera agroalimentare, e non solo, di quell'area da sempre vocata agli scambi commerciali e a una fiorente produzione agricola. La Campionaria è nata proprio con questo intento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali nell'estate 1978.

I giovani organizzatori dell'epoca sono stati pionieri in questo senso, e hanno proseguito nel tempo con sempre maggiore successo. Non è un caso infatti che a distanza di quasi mezzo secolo dalla prima edizione la Campionaria di Venticano resista a tutte le tendenze e agli eventi, più o meno avversi, Covdi-19 compreso. La manifestazione è stata sospesa solo in quel periodo di emergenza pandemica.

La kermesse può fregiarsi di essere un pezzo di storia e di Venticano e di quel bacino di Comuni che ruotano da decenni attorno alla longeva fiera che si svolge nell'ex foro boario del paese poi trasformato in quartiere fieristico. «L'appuntamento con la Campionaria- ha spiegato la giovane presidente Emanuela Ciarcia- rappresenta una grande occasione di promozione della cultura d'impresa. E inoltre stimola il confronto tra aziende di diversa provenienza ed estrazione. La Fiera è cresciuta in termini di accoglienza e di efficienza ottenendo un importante riconoscimento e dal mondo imprenditoriale che conta e dalle varie istituzioni. Noi siamo pronti».

Sono già numerosi i players che hanno aderito all'invito degli organizzatori della kermesse venticanese assicurando così la partecipazione nei padiglioni del polo fieristico ubicato alla periferia del paese.