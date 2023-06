«City Run», un memorial per ricordare Franco Lauro

Saranno oltre 500 gli atleti che questa mattina gareggeranno per le strade di Lauro per ricordare Franco Lauro, giornalista Rai scomparso tre anni fa all’età di 59 anni. Il conduttore Rai di tante trasmissioni sportive di punta come 90° minuto, la Domenica Sportiva ma anche di tante trasmissioni legate al basket, divideva la sua vita privata tra Roma, dove era nato, e il borgo di origine della sua famiglia.



«Insieme ai miei genitori - ricorda il fratello Salvatore che oggi sarà tra i runner che si daranno battaglia per le strade del paese - tornavamo spesso nella nostra terra di origine a cui siamo sempre legatissimi non solo per vincoli di sangue.

Impossibile dimenticare le tante tavolate, anche di trenta persone, intorno a cui riunivamo la famiglia. Gli aneddoti, i luoghi e la pace di questi luoghi per me saranno sempre sacri».

Ecco perché insieme alla mamma, Maria Catapano, e la compagna di Franco Lauro, Francesca Mezzo, che premieranno gli atleti al termine della gara, anche Salvatore Lauro che nella quotidianità veste i panni di responsabile del reparto di Oncologia dell’ospedale Sant’Andrea di Roma nonché di professore universitario, ha fatto di tutto per indossare le scarpe ginniche per non perdersi l’appuntamento con la Lauro City Run - Memorial Franco Lauro. La gara podistica di 10 chilometri è stata organizzata per il secondo anno di fila dalla Polisportiva Giovani Lauro, sotto egida dell’ente di promozione sportiva Asc e con il patrocinio del comune di Lauro. «Amo la corsa da sempre e ogni domenica mattina non nego che scendo puntualmente in strada ma quando c’è l’appuntamento nella mia Lauro e per mio fratello provo sensazioni indescrivibili. Di questo ringrazio di cuore gli organizzatori, i cittadini e l’amministrazione che ci danno l’occasione per ritrovarci nel nome di mio fratello», conclude il fratello di Lauro.



Per tutti i partecipanti il raduno è fissato per le ore 8 di questa mattina sotto l’arco di Fellino, simbolica porta d’acceso del borgo che sarà il punto di partenza e di arrivo della gara. Lo scorso anno a trionfare fu il marocchino Yahya Kadiri, che figura tra i partecipanti, mentre Barbara Travaglio fu la prima donna a tagliare il traguardo. Tantissimi gli iscritti provenienti non solo dalla Campania, ma anche dalla Puglia, dal Molise e dal Lazio. «Il format - commenta il sindaco di Lauro Rossano Boglione - è lo stesso di un anno fa ma lo sforzo degli organizzatori sono certo che produrrà risultati sempre migliori. Questo appuntamento, tuttavia, per noi è un qualcosa che travalica il significato sportivo perché è giusto rendere omaggio a un concittadino come Franco Lauro di cui siamo e saremo sempre orgogliosi».