Ladri stranieri pronti a commettere furti in Irpinia. Sono stati allontanati con Foglio di Via Obbligatorio quattro persone (tre di origini romene ed un marocchino, di età compresa tra i 25 ed i 35 anni), tutti con a carico precedenti di polizia. I carabinieri, nel corso di controlli straordinari, li hanno sorpresi a girovagare in atteggiamento sospetto a Castelfranci e Paternopoli. Fermati dai militari, non sono stati in grado di fornire una valida giustificazione sulla loro presenza in quei Comuni. © RIPRODUZIONE RISERVATA