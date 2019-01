Venerdì 11 Gennaio 2019, 15:53

Manette per due ladri di Ariano Irpino che avevano seminato il panico tra i commercianti della città del Tricolle. Questa mattina è stata data esecuzione a una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Benevento, a seguito di richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica sannita, di applicazione della custodia cautelare nei confronti di due persone di Ariano Irpino, gravemente indiziate di essere gli autori di cinque furti aggravati in altrettanti negozi e di una rapina.