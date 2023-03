«Lettere dal fronte», il monologo di Amatucci nelle scuole

Storia, poesia, documenti, musica. Il monologo di Gianluca Amatucci, “Lettere dal fronte”, proposto ieri, all’Istituto comprensivo Guido Dorso di Mercogliano, guidato dalla dirigente scolastica Alessandra Tarantino, è un viaggio emozionale, narrato con l’oggettività e la partecipazione interiore del cronista irpino.

La sua idea creativa è nata dal desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni alla tragedia della guerra, attraverso la lettura delle epistole inviate dai soldati al loro familiari dai luoghi di combattimento, dove il dolore dell’uomo che uccide un suo simile, considerato nemico, si consuma istante per istante.

L’excursus parte dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, per poi narrare la missione di pace dell’Esercito Italiano in Afghanistan ed il conflitto tra Russia ed Ucraina. Uomini, donne, bambini, anziani, popolazioni straziate dalla tragedia umanitaria, per sensibilizzare grandi e piccini a credere nella pace, mettendosi al servizio del dialogo, della solidarietà, del rispetto della pari dignità.