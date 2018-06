CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Giugno 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 09:38

«De Mita e Mancino? Non mi piace personalizzare le vittorie né le sconfitte. So solo che la mia città ha scelto la discontinuità, ha deciso per un nuovo modello di amministrazione, che vuole puntare su merito e competenze, di certo non più sulle logiche dei piaceri e delle raccomandazioni». Reduce da una notte insonne, il neo sindaco pentastellato di Avellino Vincenzo Ciampi, 50enne fuzionario dell’Agenzia delle Entrate, al di là degli occhi stanchi sa già cosa lo aspetta nelle prossime settimane. Il sostegno, al momento, di soli 13 consiglieri su 32 non può bastare a portare avanti il programma immaginato in campagna elettorale, a partire dal già annunciato screening sui conti del Comune. «Dobbiamo rivolgerci a tutti, ammette», ma poi precisa: «Con metodi nuovi rispetto al passato. Qui le persone si sono allontanate dalla politica a causa di una gestione che ha sgretolato il tessuto sociale. Va invertito il trend».Sindaco, Avellino fino a ieri era vista come uno degli ultimi feudi politici degli ex Dc, con riferimento agli storici leader Ciriaco De Mita e Nicola Mancino. Entrambi sostenevano il suo competitor, l’avvocato Nello Pizza. Come si sente ad averli battuti sul terreno elettorale?«Sono convinto che in queste elezioni il popolo avellinese abbia voluto realmente scegliere il cambiamento. Un cambiamento che ovviamente ora va realizzato in concreto, con l’aiuto di tutte le forze che vorranno impegnarsi in giunta e in consiglio. Quanto a De Mita e Mancino, a me sinceramente non piace personalizzare né le vittorie né le sconfitte. Ma di certo oggi si può finalmente parlare di discontinuità. L’elemento oggettivo è rappresentato dal cambio politico per cui gli avellinesi hanno optato dopo decenni all’insegna della stessa gestione. Credo che ogni storia abbia un inizio e una fine, adesso si è deciso di premiare un altro modo di intendere l’amministrazione. Ma ciò non deve di certo servire a consumare vendette politiche».