«La cultura è un bene primario come l'acqua»: così, parafrasando Claudio Abbado, Antonio Caradonna, membro del direttivo del Teatro pubblico campano (Tpc), ha voluto lanciare il nuovo sodalizio con il Teatro Partenio: 17 spettacoli, 11 di teatro e 6 concerti, dal 19 ottobre al 28 aprile.

«È il terzo anno di questo matrimonio. Non ci sentiamo in concorrenza con nessuno. È un bene che Avellino abbia due teatri importanti. Siamo tutti acquedotti di cultura», commenta Caradonna. «Continuiamo nel solco della tradizione artistica napoletana, intercettando la voglia di leggerezza ed allegria. Confermiamo anche il cartellone musicale affidandoci a Luciano Moscati ed all'associazione I Senzatempo».

La prosa partirà l'ultimo weekend di novembre (25 e 26) con Vasame: l'amore raccontato con la verve di Marisa Laurito, attraverso le note di Enzo Gragnaniello, entrambi sul palco.

Il weekend successivo (2-3 dicembre) doppio appuntamento con un gradito ritorno: Carlo Buccirosso con Il vedovo allegro. Il 16 e 17 dicembre un classico: La cantata dei pastori con Peppe Barra in una nuovissima edizione. Il 13 e 14 gennaio è atteso uno dei comici più arguti della scena partenopea: Paolo Caiazzo con Separati ma non troppo. Il 27 e 28 gennaio Palcoscenico del cantattore Massimo Masiello: un viaggio nella canzone italiana da Nel blu dipinto di blu di Modugno a Spalle al muro di Renato Zero. Il 3 ed il 4 febbraio, l'unico spettacolo fuori abbonamento, vedrà in scena Peppe Iodice, con "So Pepsempre di più".

Altro ritorno è quello di Maurizio Casagrande, il 17 e 18 febbraio, con Il viaggio del papà. Tra gli appuntamenti più attesi c'è quello con due assoluti mattatori ed ex compagni nella vita: Giuliana De Sio e Alessandro Haber che portano in scena un testo di Massimo Carlotto: La signora del martedì. Il 23 e 24 marzo ritorna la comicità con Francesco Paolantoni in "Otello oio!". Ad aprile ultimo giro: Scusa sono in riunione (13 e 14 aprile) con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta e Amanti (27 e 28 aprile) con il "Malinconico" Massimiliano Gallo.

I Colori della musica sarà il volto musicale del Partenio. «Abbiamo mantenuto la nostra mission jazzistica, ma senza essere invasivi, aprendoci a tutti i generi ed a tutto il mondo», spiega il direttore artistico Luciano Moscati. Il carattere internazionale del cartellone musicale inaugurerà la stagione del Partenio, giovedì 19 ottobre, con il concerto della pianista e cantante australiana Sarah McKenzie (biglietto 28 euro), definita da molti la nuova Diana Krall.

Un colloquio in musica tra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa è quello tra Simona Molinari e Cosimo Damato attesi il 10 novembre con El Pelusa y La negra (33 euro). Il 17 novembre il giro del mondo passerà per Napoli con Enzo Avitabile che presenterà il nuovo spettacolo Napoletana (25 euro). L'anno nuovo in musica si aprirà con la voce di Iliaria Pilar Patassini (21 gennaio, 28 euro). Si proseguirà con i portoghesi del Salvador Sobral Quintet (15 marzo, 28 euro).

La chiusura, il 19 aprile con una band seminale del rock progressive italiano: il Banco del Mutuo Soccorso. La vendita con diritto di prelazione per i vecchi abbonati avrà inizio martedì 4 luglio e terminerà sabato 15 luglio. La vendita per i nuovi abbonati avrà inizio martedì 18 luglio e terminerà sabato 29 luglio.

Dopo la pausa estiva il botteghino riaprirà martedì 5 settembre: abbonamento 270 euro per 10 spettacoli (225 euro per i vecchi abbonati), abbonamento I Colori della musica 155 euro (135 euro per chi lo acquista insieme con l'abbonamento Prosa).