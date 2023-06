Upmc Hillman Cancer Center Villa Maria: è record di radioterapia con ottomila sedute

Numeri da record, con altri obiettivi prestigiosi da centrare. In Irpinia, l’eccellenza dei servizi diagnostici e delle cure oncologiche – ma non solo – ha una connotazione precisa. Parliamo dell'Upmc Hillman Cancer Center Villa Maria di Mirabella Eclano, dove la professionalità fa rima con l’innovazione.

Macchinari d’avanguardia per la prevenzione, la cura e la ricerca sul cancro hanno consentito di acquisire un ruolo centrale per la sanità territoriale anche a beneficio di quanti, per sottoporsi a cure specifiche, erano costretti sino a qualche anno fa a servirsi di strutture fuori regione.

Dati inconfutabili che certificano un riscontro notevole: nell’ultimo anno oltre 8.000 sono state le sedute di radioterapia, di cui il 10% di radioterapia stereotassica, e più di 500 i pazienti seguiti dalla struttura.

Il centro è inserito nel programma di telemedicina sviluppato da Upmc (University of Pittsburgh Medical, con sede in Pennsylvania, fatturato pari a 24 miliardi di dollari e oltre 92 mila dipendenti in tutto il mondo), con il supporto di USAID (U.S. Agency for International Development) che consente il rapporto continuativo tra i pazienti ed il personale clinico. Il Centro di Radioterapia ad Alta Specializzazione Upmc Hillman Cancer Center Villa Maria, nato nel 2018, e diretto da PierCarlo Gentile, è oggi uno dei centri più all’avanguardia per il trattamento dei tumori in Italia, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

La struttura può contare sul know how e sull’esperienza del network oncologico internazionale di Upmc, che con oltre 80 centri nel mondo è uno dei maggiori sistemi per la prevenzione, la cura e la ricerca sul cancro con oltre 30 anni di attività. La sua apertura ha rivoluzionato la vita dei pazienti oncologici dell’area, che possono contare su cure all’avanguardia e trattamenti innovativi e beneficiare di servizi di alta qualità e sicurezza senza doversi allontanare da casa o intraprendere viaggi della speranza.

L’impegno di Upmc per portare innovazione e qualità clinica in territori meno serviti è premiato dai numeri: oltre 30.000 i trattamenti erogati e circa 1.800 i pazienti seguiti in poco più di 4 anni, a conferma del ruolo di primo piano che la struttura gioca per la sanità del territorio. Investimenti per la formazione e l’aggiornamento del personale, condivisione di best practices e protocolli clinici con le altre strutture del network oncologico e tecnologia sanitaria all’avanguardia sono elementi chiave per Upmc.

Il Centro di Mirabella Eclano è dotato dell’acceleratore lineare Varian TrueBeam STx, che offre molteplici vantaggi, a partire dalla sensibile riduzione dei tempi di erogazione della terapia che si traduce in una migliore tollerabilità del trattamento e una maggiore qualità della vita. Il sistema avanzato BrainLab ExacTrac Dynamic, che consente di rilevare il più minimo movimento del paziente durante il trattamento, garantisce maggiore precisione e sicurezza e aumenta notevolmente l’efficacia del trattamento, poiché consente l’erogazione delle radiazioni solo sul tessuto target, salvaguardando i tessuti sani. Il Centro è inserito nel programma di telemedicina di Upmc, per consentire un rapporto continuativo tra i pazienti e le figure di riferimento dei centri Upmc in Italia e all’estero. In linea con la mission dell’università statunitense e l’approccio degli altri centri oncologici del Gruppo, il team di Upmc Hillman Cancer Center Villa Maria collabora a stretto contatto con altri professionisti di diverse aree cliniche come oncologi, psicologi, nutrizionisti, neurochirurghi, fisici, radiologi e infermieri, con un approccio multidisciplinare.