Impatto tra due auto, una si ribalta: 2 uomini in ospedale e statale bloccata

L’auto si ribalta e due persone sono rimaste ferite. Entrambe sono state ricoverate d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 7, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture, una delle quali si è capovolta finendo nella cunetta. A bordo delle auto due uomini, rimasti entrambi feriti sono stati trasferiti nel nosocomio del capoluogo irpino. Per il recupero di una delle due autovetture si è reso necessario l'intervento dell'autogru. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi alla circolazione che è rimasta bloccata fino a quando non sono state completare tutte le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria.