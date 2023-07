In azione la banda dei catalizzatori, furti a raffica in città

In azione ad Avellino e nell’hinterland la banda dei catalizzatori.

Sono stati registrati vari furti del sistema che fa parte dell’impianto di scarico dei veicoli. Almeno una decina quelli trafugati nel giro di 48 ore nel capoluogo irpino.

All’opera con molta probabilità una banda specializzata che utilizza un seghetto a batterie che non provoca scintille per taglia il catalizzatore (il cui costo sul mercato è importante) e portarlo via.

Prese di mire le vetture in sosta, anche in zone centrali della città. L’amara sorpresa per i proprietari quando hanno messo in moto le auto e si sono accorti del rombo anomalo.