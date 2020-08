In fiamme un autonegozio adibito a rosticceria ambulante. Il rogo è avvenuto questa mattina poco prima dell'alba, intorno alle 4, nell'immediata periferia di Avellino. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in via Giulio Acciani, a rione San Tommaso per l' incendio che ha interessato un autonegozio adibito a rosticceria ambulante, che era in sosta. Le fiamme, che hanno danneggiato anche due veicoli limitrofi, sono state spente. I caschi rossi hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della zona. Indagini in corso per capire le cause del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA