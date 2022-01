Incendia autocarri per vendetta: incastrato 40enne nell'Avellinese

Per vendetta nei confronti del suo ex datore di lavoro, aveva dato fuoco a due autocarri dell'azienda di Serino (Avellino) presso la quale aveva lavorato per qualche tempo. I fatti risalgono al 2 gennaio scorso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, hanno incastrato un uomo di 40 anni, residente a Serino, individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'azienda.

L'indagato ha spontaneamente confessato le sue responsabilità ai carabinieri che stamattina stavano eseguendo una perquisizione all'interno della sua abitazione adducendo motivazioni scaturite da frequenti dissidi e controversie con il suo datore di lavoro.