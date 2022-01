Il furgone va a fuoco, autista salvo in extremis

Il furgone va a fuoco durante la marcia, l'autista si salva appena in tempo. La brutta avventura per un sannita in Irpinia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta nel territorio del comune di Luogosano, in via Pesano Di Sotto, per un incendio che ha riguardato in furgone in transito. Le fiamme hanno divorato la cabina del veicolo commerciale. Alla guida del mezzo un ragazzo originario di Montesarchio. Il giovane, oltre a un comprensibile spavento, non ha subito conseguenze.