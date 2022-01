Incidente Mirabella Eclano, sbanda con l'auto e finisce capovolto davanti al portone di casa

Sbanda con l'auto e va giù in un terrapieno, finendo davanti al portone di una casa. La Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Mirabella Eclano in via Bosco, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. La vettura ha sbandato ed è finita fuori strada. Non solo. Ha abbattuto una recinzione ed è finita in un terrapieno adiacente un'abitazione.

A bordo della vettura un uomo di 30 anni di Bonito, miracolosamente uscito illeso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di Avellino.