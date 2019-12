Incendio distrugge centro autodemolizione e una casa: s'indaga

Questa notte è divampato un incendio in un centro di autodemolizione di Domicella che ha interessato anche l'abitazione adiacente, provocando pesanti danni. Le cause del rogo non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme che hanno interessato anche l'adiacente abitazione, dichiarata parzialmente inagibile. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La paura è stata notevole per i residenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA