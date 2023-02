Autodemolizione non a norma: denunce e multe

Un impianto di autodemolizione non a norma, per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti speciali è stato sequestrati dai carabinieri della Forestale di Salerno e della stazione di San Cipriano nel capoluogo. Il titolare dell'impianto è stato denunciato per violazione delle norme ambientali e sanzionato per complessivi 7.500 euro

