Reagisce ad un tentativo di rapina, titolare di una concessionaria ferito a colpi di pistola. È accaduto ieri sera, poco dopo le 20, in via Poggiomarino, a Scafati. Non destano preoccupazioni le condizioni del commerciante scafatese, minacciato con un’arma da uno sconosciuto che pretendeva soldi.

Ancora poco chiara è la dinamica dei fatti, che i carabinieri stanno cercando di ricostruire. Indagano militari della tenenza di via Oberdan, accorsi sul posto appena è scattato l’allarme. Sembra che ad agire sia stato un solo rapinatore, che ha fatto irruzione nella rivendita di auto e moto «Moto action». Il titolare, molto conosciuto in città, era in procinto di chiudere quando si è trovato di fronte il malvivente, che ha manifestato subito le sue intenzioni. Pistola in pugno, vestito di nero, volto interamente coperto da un casco integrale, il rapinatore voleva l’incasso della giornata e non ha esitato per questo a puntare l’arma contro il commerciante che ha reagito, cercando di disarmare il malfattore. Dalla pistola è partito un solo colpo che ha raggiunto di striscio ad un fianco il titolare della concessionaria. Una ferita superficiale, fortunatamente. Il commerciante scafatese è stato soccorso e trasportato in ospedale per essere dimesso qualche ora dopo.