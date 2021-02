Incendio e paura in una villetta di Avella. In salvo un intero nucleo familiare. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in via Giosuè Carducci per il rogo che si è sviluppato in una casa. Due le squadre arrivate sul posto che sono riuscite a spegnere le fiamme, partite da un seminterrato, e a mettere in sicurezza lo stabile. I proprietari erano presenti al momento dell'accaduto. Oltre a un comprensibile spavento, non hanno subito conseguenze. Sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei pompieri.

