CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme gialle non solo all'Alto Calore. Una cospicua acquisizione di documenti, infatti, c'è stata anche negli uffici dei Comuni di Avellino ed Atripalda. Obiettivo della ricerca incartamenti e carteggi legati ai rapporti tra gli enti locali e la partecipata di corso Europa, che gestisce il servizio idrico in Irpinia e in parte del Sannio. Si allarga, dunque, il raggio d'azione della nuova inchiesta della Procura di Avellino sull'Acs, coordinata dal sostituto Vincenzo Russo e condotta dalla Guardia di Finanza. Accanto al bilancio 2017, subito sotto i riflettori per la tempistica dell'azione giudiziaria, ecco che ai raggi x potrebbero essere passate le convenzioni con i Comuni soci, oltre ai canoni idrici. Sarebbero queste le direttrici dell'attività investigativa che tiene con il fiato sospeso ex amministratori e dirigenti dell'Alto Calore. Naturalmente sulle indagini vige il più stretto riserbo e gli elementi che trapelano in questa fase potranno essere confermati e collocati nella giusta posizione solo dagli inquirenti.