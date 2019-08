Lunedì 12 Agosto 2019, 13:32

Dramma in Sicilia. Un motociclista originario di Vallesaccarda, in Irpinia, ha perso la vita in un incidente stradale. Francesco Capodilupo, 38 anni, si trovava in vacanza sull'isola in sella alla sue due ruote insieme alla compagna che versa in gravi condizioni in ospedale. Si sono schiantati contro una vettura condotta da una donna incinta nel territorio del comune di Terrasini, in provincia di Palermo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. La notizia, giunta rapidamente in Irpinia, ha sconvolto l'intera comunità di Vallesaccarda.