Incidente sulla Variante, donna incastrata nell'abitacolo

Incidente lungo la Variante di Avellino, all’altezza della rotonda del supermercato Conad.

Sono rimaste coinvolte due vetture. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino comando provinciale per liberare una donna di 50 anni rimasta incastrata nell’abitacolo.

La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118, che sono piombati in zona nel giro di pochi minuti, e trasportata in ospedale. I caschi rossi hanno messo in sicurezza le due vetture coinvolte nel sinistro e l’arteria stradale a scorrimento veloce. Disagi per il traffico fino a quando non sono state completate tutte le operazioni.