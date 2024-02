Restano gravi le condizioni del 33enne di Manocalzati coinvolto nell'incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato lungo via Colombo. Proprio in seguito a questo sinistro - e dopo altri episodi del recente passato - gli abitanti del posto chiedono l'attivazione della Zona 30. Scoppia la polemica sulla sicurezza in un'area strategica della città, di giorno ingolfata dal traffico, di notte scena di corse folli in auto e moto.

APPROFONDIMENTI Furgone in fiamme sull'A16, paura per l'autista Ucciso a coltellate nell'androne di casa Il vescovo Melillo con gli agricoltori

Il giovane è politraumatizzato, ma non corre pericolo di vita. È ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trasferito dal Moscati in eliambulanza. I carabinieri della compagnia di Avellino stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell'impatto.

Da capire, tra gli altri aspetti, se i veicoli che si sono scontrati viaggiassero a velocità sostenuta. I residenti di questa parte della città lamentano problemi di sicurezza stradale, dovuti al fatto che in tanti - soprattutto nelle ore serali e notturne - non rispettano i limiti imposti. Quando l'arteria è libera, auto e mezzi a due ruote sfrecciano, senza curarsi dei rischi per loro, per gli altri automobilisti e per i pedoni. Basti pensare che sono almeno una decina gli attraversamenti pedonali lungo questa via cittadina. Non solo.

Gli automobilisti indisciplinati percorrono e occupano la corsia preferenziale dei bus determinando situazione di rischio e disagi per la circolazione. Eppure, la segnaletica non manca, così come i controlli da parte degli agenti della polizia municipale. Serve, però, maggiore cautela da parte di chi percorre via Colombo, in considerazione appunto degli attraversamenti pedonali e delle varie traverse. In cinquecento metri s e ne contano dieci.

Una delle vetture coinvolte nell'incidente dell'altra notte pare che sia sbucata da una stradina laterale, poi l'impatto violento con l'altra macchina che stava percorrendo via Colombo.

I due veicoli si sono, quindi, schiantati su altre vetture in sosta. Il 33enne di Manocalzati è rimasto intrappolato nell'abitacolo della sua vettura. I vigili del fuoco lo hanno trovato sul sedile posteriore, scaraventato in seguito allo scontro.

Complicate le operazioni da parte dei caschi rossi per liberare il giovane dalle lamiere contorte. Il 33enne è stato successivamente affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Qualche ora dopo è stato disposto il trasferimento all'ospedale del Mare di Napoli in eliambulanza. Anche l'altro giovane rimasto ferito, un 28enne di Avellino, è stato trasportato presso il nosocomio di contrada Amoretta. Dopo essere stato curato, è stato dimesso nella giornata dell'altro ieri. I carabinieri hanno effettuato rilievi fotografici e misurazioni per ricostruire la sequenza dell'impatto. Hanno raccolto altre informazioni per avere contezza della dinamica dalle versioni dei due conducenti. E anche alcune testimonianze.

L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato intorno all'una. Solo per una serie di circostanze fortuite non si sono registrate conseguenze più gravi. Peraltro, in quella zona e a quell'ora c'erano ancora tanti ragazzi in giro. Sullo sfondo, dunque, resta il problema della sicurezza in un'arteria centralissima che di notte si trasforma in un circuito automobilistico a causa dell'incoscienza di alcuni. Di qui l'appello dei residenti a istituire la Zona 30 come in altri punti della città.