Scontri nel derby giovanile di futsal, il club condanna: «Ma è azione di pochi»

Attraverso una nota ufficiale la Sandro Abate Five Soccer, la società avellinese di Futsal, condanna quanto accaduto al termine del derby con la formazione Under 17 del Benevento Calcio a 5.

I dirigenti sanniti avevano denunciato subito dopo il match di aver subito gravi ingiurie e minacce oltre ad aggressione da parte di tifosi di casa.

«Lo sport è condivisione e passione, amicizia e rispetto. Muovendo da questi valori, la Sandro Abate Five Soccer, si dissocia e condanna l'atteggiamento di provocazione messo in atto da alcuni (pochi) spettatori durante la gara U17 contro il Benevento C5. Precisando che tale comportamento non ha riguardato tesserati della Sandro Abate, riteniamo doveroso precisare che i nostri dirigenti sono intervenuti prontamente per evitare che questi episodi si ripetessero, e contrariamente a quanto letto possiamo testimoniare che non abbiamo assistito a minacce, pugni e invasioni di campo».

Gli irpini tengono a sottolineare l'ospitalità che ha sempre contraddistinto il pubblico locale.

«La nostra città e i nostri tifosi sono da sempre esempio di ospitalità e sportività, l'azione di pochi non può e non deve essere presa ad esempio per etichettare un Club, una città, un popolo. Ci spiace - concude la nota - per quanto accaduto per mano di pochi, continueremo quotidianamente a impegnarci per portare avanti i nostri ideali di sportività».