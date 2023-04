Tutto pronto per l'edizione 2023 dello Sport Days

Si avvicina Sportdays 2023 in programma dal primo al 20 giugno presso il parco Manganelli in Largo Santo Spirito ad Avellino.

«Quest’anno - dice il delegato del Coni Provinciale, Giuseppe Saviano - per rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio, organizzeremo iniziative sia al Parco Manganelli–San Spirito di Avellino che in altre località. La relativa novità di questa edizione è rappresentata dalla partecipazione di molte realtà extra-provinciali anche grazie al coinvolgimento diretto del presidente regionale del Coni, il professore Sergio Roncelli, che, come sempre, darà le indicazioni necessarie per dialogare con i nostri riferimenti regionali e nazionali e per creare le giuste sinergie, utili al rafforzamento e consolidamento delle attività che si andranno a programmare».