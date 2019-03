Venerdì 15 Marzo 2019, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 21:28

E' deceduta dopo 40 giorni di agonia la dottoressa Giovanna Carpenito, medico che prestava servizio presso il 118 di Avellino. La donna fu investita dopo il turno di lavoro nel presidio di piazza Kennedy in pieno centro città. Furono gli stessi colleghi a prestarle soccorso. La dottoressa non si è mai risvegliata dal coma. Si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Moscati". Sotto choc medici e infermieri, oltre alla comunità di Santa Paolina, suo paese di origine. L'investitore si fermò subito per prestarle soccorso.