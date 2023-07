Una vita a cercare la popolarità, ad inseguire il pezzo della svolta, ma una volta che arriva può anche diventare una prigione o essere riduttivo per un percorso già compiuto. Forse si trovano già in questa situazione ma, almeno per il momento, non rinnegano i loro tormentoni, i protagonisti della serata musicale in Irpinia. A Sperone in Piazza Mercato è atteso Andrea Sannino che proverà a far convivere il tormentone pandemico Abbracciame con i brani del suo ultimo album Mosaico.

Un percussionista con quarant'anni di onorata carriera alle spalle, prima al fianco di buona parte della scena musicale partenopea (Bennato, Senese, Gragnaniello), poi come solista premiato per la sua produzione etnica: Ciccio Merolla è l'autore di Malatìa, uno dei brani che hanno spopolato quest'anno legando il suo successo alla cavalcata del Napoli verso lo scudetto. È atteso stasera a Montemiletto. Replicherà martedì 25 ad Atripalda.

Chi sui tormentoni, anche costruiti a richiesta cavalcando l'onda emotiva del momento, ne ha fatto la propria forza in grado di riempire piazze è Gigione: dopo il concerto di Chiusano San Domenico, ritorna stasera ad Ariano Irpino per l'Ariano Music Station.

I 99 Posse saranno invece protagonisti stasera in Piazza Santuario a San Mango sul Calore. Si cambia registro a Lauro dove Tiziana Foschi porta in scena (ore 21) a Palazzo Pignatelli lo spettacolo Faccia un'altra faccia. Sul palcoscenico insieme ad Antonio Pisu, la Foschi, ex membro della Premiata Ditta (quartetto comico romano con Pino Insegno, Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti) fa pace con quei personaggi che le hanno dato popolarità.

Doppio appuntamento con la classica. Dopo l'esordio di ieri, si replica con I luoghi della musica, il Festival Internazionale di musica da camera organizzato dall'associazione Toscanini. Appuntamento alle 20.15 nel Chiostro S. Maria della Purità ad Atripalda con Dall'Opera alla Danza: ad esibirsi saranno Pietro Doronzo (flauto) e Francesco Monopoli (pianoforte).

Musica classica protagonista anche alla Terrazza degli Artisti a Manocalzati presso la sede dell'associazione Stravinsky. Alle 20.30, nell'ambito della rassegna Innamorati della musica, sono attesi il soprano Darya Rizhova ed il pianista Francesco Cardillo: saranno i protagonisti di "Io canto" omaggio a Francis Poulenc ed Edith Piaf (60° della morte) e Sergej Rachmaninov (150° della nascita).

Si chiude stasera A Palazzo, l'evento organizzato presso il Palazzo della Cultura in Corso Europa ad Avellino da Fondazione Sistema Irpinia con il supporto della Provincia di Avellino ed in collaborazione con il Consorzio di tutela vini d'Irpinia. Nell'ex Orto botanico cantina aperta dalle 19 con le proposte di Cantine Cennerazzo e Historia Antiqua. Dalle 20.30 Papalele dj set. A Teora il Wine&Taranta Fest propone il concerto di Cantarè, tribute band del cantautore Mannarino.

A Castelfranci si chiude la seconda edizione dell'evento dedicato ad uno dei piatti della tradizione irpina: la maccaronara. Per l'occasione anche il treno storico Irpinia Express farà tappa a Castelfranci. A Rocca San Felice c'è Circola - la festa della sostenibilità: laboratori, teatro e musica nel segno dell'economia circolare e della cultura del riuso. Alle 18 lo spettacolo circense di Lino's Street Circus, alle 19.30 il Poetry Slam. La serata si chiuderà con il concerto dei Malammeste in Piazza San Felice alle ore 22.

Serata conclusiva a Manocalzati di Assettati addò vuò con la sua tavolata che attraversa tutto il paese. Si chiude anche la Sagra del fusillo, della porchetta e del Greco di Tufo a Torrioni e la Festa del Casaro a Volturara Irpina.