Irpinia Express c'è: viaggio silenzioso tra sapori e costumi

Riparte Irpinia Express. Il treno turistico finanziato dalla Regione Campania, in collaborazione con Fondazione FS, con il supporto dell'associazione In LocoMotivi, torna da oggi, per ogni settimana fino ad ottobre, alla scoperta della terra d'Irpinia, dei suoi tesori architettonici e paesaggistici, delle tradizioni culturali ed enogastronomiche. Si parte alle 9 dalla Stazione di Avellino alla volta di Sant'Angelo dei Lombardi. Lì un servizio bus dedicato accompagnerà i visitatori all'Abbazia Goleto e successivamente nel piccolo borgo. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo, i viaggiatori avranno tempo libero a disposizione per visitare: il centro storico tra i vicoli e i decumani di Sant'Angelo dei Lombardi, la Cattedrale con la Cripta, il belvedere ed il Castello. Per l'occasione sarà allestito uno stand con prodotti tipici locali. Alle 17 è prevista la partenza del treno di ritorno da Sant'Angelo dei Lombardi ad Avellino. I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia www.trenitalia.com, biglietterie e self-service di stazione, agenzie di viaggio abilitate. Biglietti: adulti andata e ritorno 12 euro, dai 4 ai 12 anni sconto del 50%, titolo di viaggio gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni, è comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere (info@irpiniaexpess.com, WhatsApp 3311085593 Valentina, 3291221625 Annalisa).

I viaggi sull'Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALn 668 in livrea originale e con gli interni in velluto appositamente revampizzati. Dal 1 maggio 2022 per viaggiare a bordo dei treni storici è obbligatorio indossare mascherina di tipo Ffp2 o superiore per la protezione del naso e della bocca. I prossimi appuntamenti già programmati: 16 luglio Avellino-Nusco, 24 luglio Avellino-Castelvetere-Montemarano, 31 luglio Avellino-Montella.

TEORA

Si chiude oggi il Wine & Taranta Fest. Alle 17 il percorso enogastronomico Il sentiero del buongustaio. Alle 22 spazio alla musica dei Sud Sound System, il gruppo salentino (guidato da Nandu Popu al secolo Fernando Blasi) noto per aver introdotto in Italia il raggamuffin ed avere esportato il dialetto salentino, in tutto il mondo mescolandolo a ritmi giamaicani, sonorità locali e dancehall raggae.

SAN MICHELE DI SERINO

In occasione della giornata nazionale delle Pro Loco, la Pro Loco Sabe Maioris ha organizzato per oggi Pedalando per le nostre strade, passeggiata ecologica attraverso le strade dell'Alta Valle del Sabato. In serata alle 21 in Piazza Vittoria, live show dei Reggae4shashamene.

MONTELLA

Il Comune di Montella in collaborazione con il Conservatorio Sala di Benevento organizza per questa sera alle 20 in piazza degli Irpini il concerto della Symphonic Band, orchestra di fiati Nicola Sala diretta dal maestro Vincenzo D'Arcangelo.

TAURASI

Si chiude il Principe dei Musici-Orange Edition presso il Castello Marchionale. L'atrio settecentesco è stato per tre giorni il palcoscenico di performance culturali, dall'arte alla musica. Il programma di oggi: alle 18 Aperitivo nel cortile medioevale, mostra fotografica sulle radici d'Irpinia, visite guidate all'interno del Palazzo Marchionale. Alle 19 apertura degli stand gastronomici a Largo Casale. Dalle 19.30 alle 21 Masterclass sul Taurasi docg abbinata al percorso sensoriale nelle scuderie del Maniero. Dalle 22 spazio alla musica con il leve della compagnia D'Altrocanto a cui seguiranno due dj set fino a notte inoltrata.

SOLOFRA

In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova, compatrono della città, stasera in Piazza S. Antonio a partire dalle 21, spettacolo classico napoletano con i Ti canto Napoli (alle 21) ed esibizione del trio comico Villa Perbene. Domani alle 22.30 spettacolo piro-musicale in Piazza Mercato.