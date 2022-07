Non c'è corrente: macchine salvavita in tilt, anziana salvata dai carabinieri

Va via la corrente per ora e le macchine salvavita di un'anziana vanno fuori uso, l'intervento dei carabinieri evitano il peggio. A causa della prolungata interruzione dell’energia elettrica, un uomo di Sirignano aveva problemi per ricaricare il gruppo di continuità che alimenta i macchinari salvavita dell’anziana madre, allettata con problemi di salute.

Di qui la richiesta al 112. Immediato l'arrivo di pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che, giunta sul posto e valutata la situazione, non ha esitato a portare il generatore di riserva in Caserma per poterlo ricaricare e successivamente restituirlo alla famiglia, evitando così una situazione che avrebbe potuto avere un ben più tragico epilogo.