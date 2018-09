Domenica 30 Settembre 2018, 22:34

Pari in casa con l'Anagni. La spinta dei quattromila tifosi del Partenio-Lombardi non è bastata all’Avellino di Archimede Graziani per spiccare il volo e andare in fuga. Pur restando in testa alla classifica del girone G, i biancoverdi si sono fatti imporre il pareggio da un sorprendente Città di Anagni. I ciociari, arrivati in Irpinia con un solo punto in tre partite, hanno addirittura accarezzato a lungo la possibilità del successo grazie ad un eurogol di Di Giovanni che è stato pareggiato, a metà ripresa, da un’incornata di Nando Sforzini.