Tra i diciotto naufraghi che ieri sera sono sbarcati a Cayo Cochinos per la nuova edizione de L’Isola dei famosi c'è anche la bella atripaldese Tonia Romano che rientra tra i cinque concorrenti non vip. La sua partecipazione è stata ufficializzata solo ieri ma Tonia prima di volare giorni fa verso l’Honduras ha postato sulla propria pagina social un video messaggio nel quale annuncia: «Ogni azione ha il suo buon fine e io sono in procinto di affrontare la sfida più la sfida più grande della mia vita» racconta dall’aeroporto prima di volare verso l’Honduras. «Lo faccio per dimostrare soprattutto a me stessa e ai figli non bisogna mollare mai. Spero di rendere orgogliosi i miei figli e tutti voi. Nel caso in cui non dovessi farcela e avessi bisogno del vostro aiuto, so che ci sarete».

APPROFONDIMENTI “Buon appennino”Stare a tavola nelle aree interne Il Mago di Oz nel paese delle meraviglie Carlo Muscetta, l’erranza di un militante

La trasmissione è andata in onda ieri sera su Canale 5 con la conduzione affidata ad un altro volto molto noto e legato all’Irpinia, soprattutto al Santuario di Montevergine e a Mamma Schiavona, Vladimir Luxuria. Tra i naufraghi ci sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese e Peppe Di Napoli. La storia di Tonia parla di una vita difficile segnata sin da piccola da violenze domestiche, una donna che ha sempre lottato per non arrendersi mai. A 18 anni si è arruolata nell’esercito e successivamente è diventata vigile del fuoco. Nel 2005 ha preso parte anche alla trasmissione Uomini e Donne, trasmissione che lasciò appena avuto la conferma del superamento del concorso per l’esercito.

Nel tempo riesce ad acquisire il grado di caporal maggiore e sempre nell’esercito conosce il suo ex marito. Ad una settimana dal matrimonio si congeda dall’esercito per amore e si sposa. Madre amorevole di due figli gemelli, Maria ed Andrea di cui si occupa a tempo pieno. Entrambi i piccoli sono due atleti: Maria fa equitazione con salto ad ostacolo e il maschietto è un atleta di taekwondo con partecipazione a tornei internazionali. Dopo la separazione con le difficoltà economiche Tonia riesce a trovare un altro lavoro, assunta nel più grande cantiere italo-austriaco del Brennero con la mansione di ispettore capo antincendio. L’unica donna che lavorava nel cantiere a livello operativo.

Nel 2019 partecipa alle riprese del film Bronx 80146 svolgendo il ruolo di protagonista. Ha partecipato e vinto diverse selezioni di Miss Italia Mamma riuscendo ad indossare la fascia di Miss Italia Mamma Eleganza 2017. Amante della natura, ha cresciuto i figli facendo tutte le esperienze wild. Per Tonia, oggi a 37 anni, l’isola dei Famosi rappresenta un’occasione di riscatto e di sfida per dimostrare sia la forza di una mamma ai figli e per dimostrare alle tante donne italiane che hanno una vita difficile alle spalle di non arrendersi mai.