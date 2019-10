Martedì 8 Ottobre 2019, 21:58 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 22:15

La storia di don Ciriaco Rabattino Vozzella, che a 78 anni non vuol saperne di andare in pensione da parroco di Sant'Angelo all'Esca, diventa un caso nazionale. E grazie a un articolo de "Il Mattino", che è stato ripreso dal programma di Rai Uno "La vita in diretta". I conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno illustrato la vicenda nel corso della trasmissione. Il sacerdote ha trovato l'appoggio dei due. Don Ciriaco si appella al vescovo di Avellino e si dice pronto a scrivere al Papa: "Me lo deve dire il Santo Padre se devo andare in pensione". “Se don Ciriaco vuole restare al suo posto è giusto rispettare la sua volontà", ha detto Matano durante la diretta.