I raid dei ladri non si fermano neanche durante l'emergenza Coronavirus. Furti in due rivendite di tabacchi: potrebbe trattarsi della stessa banda. Questa notte i ladri, verso le 2, sono entrati in azione a Forino e dopo circa un'ora a Lauro, sono entrati nei locali commerciali ed hanno rubato sigarette e denaro contante. Ancora da quantificare il bottino per entrambi i colpi. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. I militari hanno raccolto una serie di elementi per cercare di risalire ai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA