Sabato 17 Agosto 2019, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 20:10

Furto per decine di migliaia di euro nella villa di un noto imprenditore di Cervinara. È il secondo colpo grosso in Valle Caudina, dopo il raid nella casa del penalista Dario Vannetiello. I ladri questa volta hanno portato via oggetti di valore e due vetture di grossa cilindrata, una Mercedes e una Maserati. Nel tardo pomeriggio quest’ultima ammiraglia è stata ritrovata nel comune di Sant’Anastasia. Con molta probabilità il sofisticato sistema di antifurto con geolocalizzazione che avrebbe permesso alle forze dell’ordine di localizzare vettura e ladri.