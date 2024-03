Parte oggi al Castello Lancellotti di Lauro la rassegna Ammuina, teatro, musica, ma anche visite guidate e degustazioni fino al 17 marzo. Il tutto ideato dalla compagnia teatrale Il Demiurgo in collaborazione con le associazioni Pro Lauro, Pro Loco Lauro, Remedia, Nassau - Cantiere di Pirateria Teatrale, Costellazioni Lab e Orchestriamo. «Far sì che il teatro, l’arte e la cultura concorrano alla crescita del territorio» è questo l’obiettivo degli organizzatori.

Ecco quindi «un titolo di forte presa, legato al dialetto, in grado di esprimere leggerezza e gioia, dato che è fondamentale raccontare la cultura al di fuori di ogni polverosità enciclopedica». Il Festival si snoderà attraverso tre differenti sfere di azione: un nucleo centrale dedicato agli spettacoli, delle attività collaterali connesse al racconto teatrale, dei percorsi aggiuntivi di carattere divulgativo, turistico, enogastronomico.

Si parte oggi con lo spettacolo Charlie Chaplin - L’uomo dietro la Maschera (spettacoli alle 18.30 e alle 21.30). In scena Mario Autore candidato ai nastri d'argento insieme a Franco Nappi e Chiara Vitiello. Lo spettacolo miscela l’ironia e la malinconia, la creatività onirica e il realismo ammiccando al linguaggio cinematografico scandendo temi e argomenti con tecniche cinematografiche. Ma è soprattutto l’ambizioso tentativo di portare in scena l’uomo che si celava dietro la maschera di Chaplin. Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per le visite guidate a Villa Romana (alle 15 ed alle 16) ed al Castello Lancellotti (alle 16 ed alle 17). Il prezzo delle visite guidate è di euro 5 ed è necessaria la prenotazione. Dalle 17 alle 19 degustazione a tema Chaplin: esperienza di degustazione emozionale, un breve viaggio gastronomico per assaporare l’ironia di Chaplin in cucina grazie ad un menù ispirato al gusto agrodolce della sua comicità. Il menù prevede l’assaggio di tre pietanze in accompagnamento ad un calice di vino (13 euro).

Domani si replica con lo stesso canovaccio per le visite a Villa Romana ed al Castello Lancellotti. Dalle 17 alle 19 la degustazione a tema Canterville: un percorso di degustazione guidata al buio, un’esperienza multisensoriale per immergersi nel mondo del gusto in maniera nuova, giocando con le sensazioni più profonde a cui il cibo ci rimanda. Il tema della degustazione rimanda allo spettacolo teatrale protagonista di giornata: Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde alle 18.30 ed alle 20.30 nella Sala d'armi del Castello Lancellotti. Biglietti: intero 15 euro, ridotto insegnanti e ragazzi (dai 12 ai 18 anni) 12 euro. Ridotto bambini (dai 6 agli 11 anni) 10 euro. Il programma di domenica ripropone le visite guidate a Villa Romana (alle 11, alle 15 ed alle 16) ed al Castello Lancellotti (alle 12, alle 16 ed alle 17).

Dalle 11.30 alle 19.30, percorso enogastronomico libero, itinerante e mostra mercato. Tramite l’acquisto di ticket specifici i partecipanti muovendosi liberamente (senza accompagnatore) potranno perseguire le tappe di un tipico lauretano il giorno della domenica. Potranno sostare liberamente all’interno del Salotto Lauretano, ovvero una mostra-mercato allestita per l’occasione presso la Chiesa della Collegiata (via Principe Lancellotti) per approfondire la conoscenza della cultura lauretana ed assaggiare i prodotti tipici. Il prossimo weekend programma analogo con ulteriori due spettacoli: La Locandiera (o come si innamorano gli uomini) (venerdì 15), Femmene con Nunzia Schiano e Myriam Lattanzio (sabato 16), Spettacolo musicale dell'associazione Orchestriamo (domenica 17).