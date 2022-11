Nuovi loculi cimiteriali, i tempi si allungano. Il percorso continua a presentare ulteriori intralci. Questa volta, a posticipare le azioni di messa a disposizione dei nuovi loculi, è il minor numero di richieste pervenuto rispetto alle disponibilità del progetto messo a punto dal comune di Baiano. Infatti, a fronte di una offerta di 420 loculi, presso gli uffici dell'ente di piazza Napoletano, negli appositi periodi dedicati alla presentazione delle domande, sono pervenute solamente 270 richieste, con acconto di 500 euro quale impegno per la concessione.

«Considerato che la realizzazione del progetto di messa a disposizione di nuovi loculi è autofinanziata con i costi a carico dei cittadini che ne fanno richiesta per l'assegnazione, come amministrazione comunale saremo ora costretti a rivedere il progetto iniziale, e rimodulare i conti», afferma il sindaco Enrico Montanaro. La nuova soluzione progettale consentirà al comune di evitare un'esposizione finanziaria notevole, e di prevenire eventuali contraccolpi per le casse. «Le esigenze dei cittadini rispetto ai servizi cimiteriali, da qualche tempo a questa parte, stanno subendo una mutazione. Com'è noto - puntualizza Montanaro - assistiamo ad un frequente ricorso alla cremazione che rende superflua l'acquisizione del loculo. Anche per questo motivo l'atteggiamento della nostra amministrazione al riguardo degli indirizzi da mettere in campo, resta molto ponderato». Le procedure sono in corso da diversi anni ed hanno fatto i conti anche con l'impossibilità di procedere ad un allargamento a causa della vicinanza con il centro abitato.

«L'obiettivo è anche quello di lavorare per la realizzazione di un nuovo cimitero, che andrà individuato in un'area più adatta», fa sapere il sindaco. «Stiamo subendo notevoli pressioni da chi ha effettuato il pagamento, ed è giusto che l'amministrazione si attivi in tempi celeri per mettere a disposizione i tanto attesi servizi», affermano, infine, i consiglieri comunali alternativi del gruppo Noi per Baiano Emanuele Litto, Beatrice Colucci, Giusy De Laurentiis e Michele Colucci.