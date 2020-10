Arresto per droga ad Avellino da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra. Le manette sono scattate ai polsi di un giovane di 19 anni di Solofra ma che vive nel capoluogo irpino. E proprio nel capoluogo sono stati rinvenuti lo stupefacente, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento occultati nella camera da letto, tra l’abbigliamento del ragazzo. Accompagnato presso la stazione Carabinieri di Serino, che indaga sul caso, il ragazzo è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari.

