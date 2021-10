Marito violento prende a pugni la moglie: arrestato

In preda ai fumi dell'alcol, picchia brutalmente la moglie. I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un uomo in Alta Irpinia. A seguito di una segnalazione, una pattuglia dell'Arma si è recata presso l'abitazione della coppia.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, anche alla presenza dei Carabinieri ha continuato ad inveire contro la moglie che, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, aveva già colpito con dei pugni al volto. Con non poca fatica i Carabinieri hanno bloccato l’esagitato: condotto in Caserma, è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.