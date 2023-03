È in Irpinia che c'è stata la crescita maggiore dei prezzi per l'acquisto delle case. La provincia di Avellino ha fatto registrare un aumento del 4% nel 2022, che è il più importante in Campania nel confronto con il resto delle realtà regionali. Questo andamento riguarda soprattutto il capoluogo. Ma nel 2023 la musica dovrebbe cambiare, a causa dell'impennata dei tassi di interesse dei mutui. Secondo gli addetti ai lavori, è facilmente pronosticabile un'inversione di tendenza con un calo delle cifre da parte di chi vende anche per effetto di una contrazione del mercato che già si inizia ad avvertire nel primo bimestre. Intanto, sono aumentati nel 2022 i costi degli immobili nuovi. E ciò ha generato un effetto traino per quelli usati.

A scattare la fotografia è il dossier del Centro Studi del Gruppo Tecnocasa. Dall'analisi emerge che è in calo la richiesta di abitazioni con giardini e spazi esterni. Un dato che è in controtendenza rispetto a quanto è avvenuto nel periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia. «I valori del nuovo sono aumentati e di conseguenza anche quelli dell'usato: sono centinaia gli appartamenti sorti dallo Stadio alla città ospedaliera e compravenduti intorno a 2600/2700 euro al metro quadrato spiegano gli esperti - in lieve diminuzione, invece, la richiesta di soluzioni indipendenti, semindipendenti e di spazi esterni che torna a livelli pre-covid. Tra le aree più richieste ci sono Grottolella dove, per una soluzione con giardino, si spendono intorno a 120-130 mila euro, contrada Chiaire, Archi e Sant'Eustachio in città dove per ville singole si possono toccare anche 700-800 mila euro. Chi cerca le soluzioni usate sta prediligendo quelle in buono stato che non necessitano di interventi di ristrutturazione».

Sempre gettonato è il centro del capoluogo. Gli esperti evidenziano: «Non conosce difficoltà il mercato della zona che si sviluppa intorno al Corso, via Matteotti, via Roma, via Dante, piazza d'Armi. Qui, si concentrano prevalentemente condomini degli anni '70-'80 i cui prezzi oscillano da 1100-1200 euro al mq se da ristrutturare e da 2500-2600 euro se già ristrutturate. Sempre presenti gli investitori che cercano piccoli tagli da mettere a reddito a canoni medi di 350-400 euro al mese e impiegano cifre medie di 70-80 mila euro».

Per comprare casa ad Avellino bisogna sborsare fino a 2.400 euro al metro quadrato per un nuovo signorile lungo il "salotto buono" (ma ci sono anche richieste fino a 4mila), si scende a 2.300 per la stessa tipologia in via Tagliamento e 900 euro in periferia. In quest'ultimo caso, un usato economico si trova anche a 450 euro al metro quadrato. Nella vicina Atripalda si arriva a 1.800 euro per un signorile nuovo, ne bastano invece 1.200 euro ad Aiello del Sabato e Mercogliano. Si scende a 800 euro a qualche chilometro di distanza: è il caso di Ospedaletto d'Alpinolo. Nel Serinese, si passa da 850 euro al metro quadrato, come a San Michele di Serino, fino ai mille di Serino. Più conveniente l'acquisto in Valle Caudina: costa 900 euro al metro quadrato un nuovo signorile a Cervinara, ma possono bastarne 300 per un usato economico (200 per tale tipologia a Rotondi). Lo stesso vale per l'Alta Irpinia, dove sono tante le case vuote.