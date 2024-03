La storica area di servizio Agip lungo la trafficata Statale delle Puglie, alla frazione Passo di Mirabella Eclano, ritratta anche sulle vecchie cartoline di scorci eclanesi come simbolo di progresso, da ieri è diventata un maxi parcheggio comunale da circa 100 posti auto gratuito.



Per la comunità eclanese si tratta di una svolta dopo anni di abbandono di quel sito che dopo essere tornato nella disponibilità dell'ente è stato rifunzionalizzato. Grazie alla lungimiranza e alla intraprendenza dell'attuale amministrazione locale diretta dal sindaco Giancarlo Ruggiero appena pochi mesi addietro lo spazio è stato acquisito per riqualificarlo bonificarlo e convertirlo appunto in area di sosta.

APPROFONDIMENTI Consapevolezza sull'autismo: tutti gli eventi Marzano di Nola, intrappolati nell'auto Marzano di Nola, incidente sulla statale

Il vero problema odierno per i centri urbani resta sempre quello dei parcheggi. In questo modo a Mirabella Eclano è stato possibile crearne uno, e di notevoli dimensioni e soprattutto gratuito. Di questi tempi non è poca roba. Molti i cittadini che hanno apprezzato l'iniziativa degli amministratori eclanesi di pensare a migliorare un'area ormai dismessa divenuta ricettacolo di degrado e di metterla a sua volta a disposizione della comunità con la realizzazione di un parcheggio.



Naturalmente l'obiettivo di Ruggiero e della sua squadra è stato quello di mettere innanzitutto in sicurezza il sito, vecchio luogo di incontro e di scambi per la comunità locale e per quelle del circondario, luogo comunque caro a tutti nella maggiore cittadina del Medio Calore. E non è finita qui.

Il primo cittadino, Giancarlo Ruggiero, in occasione dell'apertura al pubblico del parcheggio lungo l'Appia ha fatto sapere che il recupero dell'area continuerà per completare il recupero e dare nuova vita ad un'area a lungo rimasta come un buco nero nello sviluppo urbanistico della città. A breve, grazie a un progetto redatto di oltre un milione di euro, sarà recuperato e riqualificato anche l'immobile ubicato nell'ex distributore Agip.



«Realizzeremo uno spazio destinato ai bambini- ha dichiarato Giancarlo Ruggiero senza nascondere la soddisfazione per il traguardo raggiunto in pochi mesi-. La proprietà dell'area ci consentirà di accedere più facilmente al prossimo specifico finanziamento».

A pochi mesi dalla scadenza del mandato consiliare l'amministrazione Ruggiero continua senza sosta a lavorare per migliorare l'immagine e la vivibilità di Mirabella Eclano e a farle recuperare quella importanza strategica che negli ultimi anni si era incrinata.



La vetrina internazionale del G7 dei Ministri dell'Interno che in autunno interesserà pure il territorio eclanese sarà un'altra occasione favorevole per il rilancio della comunità. Da settimane c'è fermento, e soprattutto entusiasmo in vista dell'appuntamento di caratura mondiale.