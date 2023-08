Air Campania avvia i test sui bus elettrici in città

AIR Campania ha testato per la prima volta ad Avellino un bus di ultima generazione ad

emissioni zero. Si tratta dell’E-Way di Heuliez modello GX137 Full Electric, messo a disposizione

dell’azienda regionale di Tpl dalla Iveco, dotato di un motore Siemens IDB2016 sincrono trifase da 160

kW, con batteria di trazione Forsee Power.

L’Heuliez GX137 garantisce un’autonomia di 350 chilometri. I tecnici di AIR Campania, con a capo

l’ingegnere Carmine Alvino, hanno simulato un intero servizio urbano in città, con zavorre del peso di 3

tonnellate (circa il 60% della capienza prevista), su un percorso di linea con andamento altimetrico

variabile, caratterizzato da tratti pianeggianti e in salita, oltre ad un test su strada a scorrimento veloce,

per un totale di 35 chilometri percorsi con un consumo del 10% della carica di batteria.

La versione da 9,5 metri provata ad Avellino ha una capienza di circa 60 passeggeri, di cui 16 seduti e

garantisce accessibilità a tutte le categorie di utenti con assistenza in fase di salita e discesa.

La sicurezza è assicurata dai sistemi EBS e ABS con ASR, oltre ad essere conformi alla normativa europea

antiribaltamento. In più sono dotati di schermi integrati per le informazioni e soluzioni di

videosorveglianza.

«Ringrazio Iveco per la possibilità che ci ha offerto di testare su strada questo modello full electric.

Andare verso la mobilità sostenibile significa rendere sempre più efficiente il Tpl, ma soprattutto

diminuire gli impatti ambientali e sociali nelle città».

Queste le dichiarazioni dell’Amministratore Unico, Anthony Acconcia, che ha voluto prendere parte al

test confermando «l’impegno dell’azienda di andare verso la mobilità green. Grazie alla Regione

Campania è stato avviato il piano di transizione ecologica delle flotte. Tra i 198 nuovi bus assegnati ad

AIR Campania, tutti a basse emissioni, ci sono anche dei modelli elettrici che saranno utilizzati nei circuiti

urbani».