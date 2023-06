Monteforte Irpino: chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Giordano

Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. L'udienza preliminare verrà celebrata il 22 settembre davanti al Gup del tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Direzione Distrettuale Antimafia. Giordano è stato coinvolto nel filone del processo Aste Ok, alle battute finali davanti al tribunale di Avellino, per l'acquisizione all'asta del ristorante «Pagliarone» da parte di una società di cui Giordano era socio.

La procura della Dda ha ipotizzato nei suoi confronti i reati di turbativa d'asta e estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l'accusa, per entrare in possesso del ristorante, Giordano avrebbe chiesto l'intervento di Nicola Galdieri, considerato uno dei capi del Nuovo Clan Partenio, coimputato insieme ad altri nel processo in corso. Giordano ha sempre dichiarato la sua totale estraneità alle accuse